Tuttosport, Fiorentina spinge per lo scambio Bajrami-Zurkowski. Il centrocampista albanese piace a Italiano

La Fiorentina insiste per Nedim Bajrami. Stando a quanto riportato sulle pagine odierne di Tuttosport, i viola stanno spingendo per lo scambio tra il centrocampista di proprietà dell’Empoli e Szymon Zurkowski. L’albanese piace molto a Italiano, ed il polacco potrebbe essere la chiave per convincere l’Empoli. Sul classe ’97 è forte l’interesse anche di Bologna e Sassuolo.