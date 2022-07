Gazzetta, l’Empoli non molla Zurkowski, è un obiettivo. Bajrami finirà alla Fiorentina?

Due settimane all’esordio contro lo Spezia. L’Empoli ancora non è al completo: mancano due mezze punte e una mezzala. Per quest’ultimo profilo il nome disegnato già dalla fine dello scorso campionato è quello di Zurkowski. Il polacco è stato fin da subito nei progetti per la nuova squadra, qualcosa di più di una pedina da mettere a disposizione di Zanetti. Nazionale della Polonia, Szymon Piotr è ormai uno dei prospetti più apprezzati nel suo ruolo.

Bravo negli inserimenti e pericoloso nelle conclusioni dalla distanza. I sei gol realizzati nello scorso campionato sono un tesoretto che l’Empoli non vuol perdere. Con la Fiorentina il discorso non si è mai chiuso, a maggior ragione adesso che potrebbe concretizzarsi la trattativa per Bajrami. Zurko è al centro delle ultime trattative di mercato del d.s. Accardi. Se poi dovesse partire Bajrami si aprirebbe il capitolo per la sua rapida sostituzione e in questo caso si parla da tempo di Aramu, allievo di Zanetti a Venezia. In ogni caso Zurkowski è in ogni caso un obiettivo a prescindere da uno scambio con i viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

