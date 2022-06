TgR, Zanetti blocca Bajrami. Per l’albanese maxi offerta dall’estero: la Fiorentina resta vigile

Mister Zanetti blocca Nadim Bajrami. Stando a quanto riportato da TgR Rai Toscana, i viola spingono per avere Bajrami dagli azzurri e nell’operazione potrebbe essere inserito il cartellino di Zurkowski ma il nuovo allenatore dell’Empoli avrebbe bloccato una sua possibile partenza, in quanto considerare l’albanese un intoccabile della sua squadra. Sul trequartista tuttavia è in arrivo una maxi offerta dall’estero, per questo motivo la Fiorentina rimane vigile sulla situazione.