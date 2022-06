Dal Brasile, Fiorentina offre 3 milioni per Piton. Il Corinthians respinge la prima offerta viola

La Fiorentina si fa avanti per Lucas Piton. Secondo quanto riporta Meu Timao, la dirigenza viola avrebbe avanzato una proposta per il terzino sinistro del Corinthians. L’offerta non è stata ritenuta all’altezza dal club brasiliano che avrebbero rispedito al mittente. Si aspetta, però, un rilancio della Fiorentina nei prossimi giorni per il terzino brasiliano classe 2000.