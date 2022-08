bajrami

L’acquisto di Barak però, non esclude quello di Bajrami. Non a caso con l’Empoli (oltre che di Zurkowski) si è iniziato a parlare anche di Kouamè. Perché il 10 azzurro, per i viola, potrebbe giocare anche nel tridente offensivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, MANDRAGORA: “C’È DELUSIONE PER NON ESSERE RIUSCITI A CONCRETIZZARE. ORA RESETTIAMO E PENSIAMO AL TWENTE”