Mandragora: “C’è delusione per non essere riusciti a concretizzare. Ora resettiamo e pensiamo al Twente”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina al termine della partita contro l’Empoli, Rolando Mandragora ha così commentato la prestazione dei viola: “Non siamo riusciti a sfondare e concretizzare: ci dispiace perchè abbiamo fatto la partita e c’è delusione per non aver portato a casa il bottino pieno. Cosa è mancato? Sicuramente la lucidità negli ultimi metri, da parte di tutti. Italiano? Il mister cerca sempre di darci una grande mano durante la partita, siamo abituati, anche durante l’allenamento è così. Purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro: ora resettiamo e pensiamo a giovedì. Empoli deve essere archiviata, ora prepariamoci per il Twente“.