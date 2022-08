Corriere dello Sport, Bajrami è un obiettivo della Fiorentina: no a Zurkowski nella trattativa

Tutto fermo, almeno in apparenza, sul fronte delle entrate: Bajrami resta un obiettivo sensibile dei viola ma la sensazione è che la Fiorentina per arrivare al fantasista dell’Empoli (al qua- le tuttavia Zanetti non vorrebbe rinunciare) stia pensando di imbastire una trattativa che non preveda in partenza l’inserimento di Zurkowski, che il club ha intenzione ancora di valutare per alcune settimane. Lo scrive il Corriere dello Sport.

