Nazione, Sassuolo su Kouame: operazione in prestito con diritto o con obbligo a cifra fissata ora

Dal portiere a Kouame. L’attaccante rientrato in viola dal prestito all’Anderlecht è un giocatore che la Fiorentina e Italiano potrebbero far partire per una nuova esperienza. E un’occasione preziosa sembra averla messa sul piatto viola il Sassuolo a margine della sempre più probabile cessione di Raspadori al Napoli. In pratica il club emiliano ha sondato la disponibilità della Fiorentina a sottoscrivere il prestito di Kouame. Prestito che però (ecco dove andrà a d appoggiare una trattativa concreta) dovrà chiudersi con un diritto di riscatto.

Il Sassuolo sarebbe disponibile anche a valutare un riscatto obbligatorio ma a un prezzo fissato adesso (ed evidentemente più basso rispetto a quanto potrebbe rivalutarsi il giocatore in caso di una stagione positiva). La Fiorentina, proprio per questa ragione punta invece a scrivere la quotazione di Kouame alla fine della stagione. Lo scrive La Nazione.

