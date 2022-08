Nazione, Bajrami si allontana dalla Fiorentina ma l’affare potrebbe andare in porto a giugno 2023

Manca poco alla chiusura ufficiale del mercato – alle 20 del primo settembre –, ma le trattative della Fiorentina, salvo aggiustamenti, paiono proprio finite qui. Andiamo con ordine. L’asse con l’Empoli si è raffreddata, ma questo non cancella i rapporti cordiali tra le due società. Le buone prestazioni di Kouame, quando è stato chiamato in causa, hanno fermato uno scambio che avrebbe anche coinvolto Zurkowski (futuro da decifrare) e l’oggetto del desiderio Bajrami. L’impressione è anche che con l’ingaggio di Barak, il centrocampo viola fosse, nelle intenzioni della dirigenza, a posto così. Questo non significa che il numero 10 dell’Empoli non possa arrivare. Anzi. Ma ormai non più in questa sessione di mercato, salvo cambi di rotta a sorpresa. Le parti potrebbero tornare a parlare dell’argomento a gennaio, magari per chiudere a giugno 2023. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NARDELLA RISPONDE A SPALLETTI: “OFFESE DA CONDANNARE, MA NON GENERALIZZIAMO. TIFO VIOLA CALDO E PASSIONALE”