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I dettagli del colpo Barak alla Fiorentina, con l'Empoli asse caldo. Dalle 14 diretta con Pedullà su Twitch

Dalle 14 in diretta con Alfredo Pedullà sul canale Twitch di Passione Fiorentina per tutte le ultime sul mercato viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2022 12:59
I dettagli del colpo Barak alla Fiorentina, con l'Empoli asse caldo. Dalle 14 diretta con Pedullà su Twitch -
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I dettagli del colpo Barak alla Fiorentina, con l'Empoli asse caldo. Dalle 14 diretta con Pedullà su Twitch

Tutti i dettagli del colpo Barak dal Verona alla Fiorentina, affare fatto e calciatore in atteso a Firenze per le visite mediche probabilmente venerdi. Ma non solo, l'asse con l'Empoli è caldissimo, sul banco i nomi di Kouamè e Bajrami. Tutti le ultime sul mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch dalle 14 con Alfredo Pedullà

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