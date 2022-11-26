CorFio: “Fiorentina su Sabiri, maxi scambio con la Samp? Ma Zurkowski gradirebbe Empoli”

Bajrami e Sabiri sono i due nomi più caldi

Nascono da questa richiesta i contatti con Sampdoria ed Empoli per Sabiri e Bajrami.

Due profili seguiti da tempo e che, in vista di gennaio, sono tornati (prepotentemente) di moda. Per entrambi, tra l'altro, si potrebbe impostare un'operazione che non comporti una spesa eccessiva. Sia la Samp sia il club del presidente Corsi infatti, sono interessati a Zurkowski. Stankovic in particolare, lo avrebbe richiesto ai suoi dirigenti. Non solo.

Ai blucerchiati piace anche Maleh (un altro giocatore destinato a lasciare Firenze) e per questo, l'idea di impostare un maxi scambio, c'è ed è concreta. Certo, dipendesse da Zurkowski, non ci sarebbero dubbi: il polacco preme per tornare ad Empoli e il suo agente Ramadani è al lavoro per accontentarlo. Come? Riportando il nastro ad agosto quando tutto sembrava fatto per il passaggio di Szymon in azzurro e di Bajrami (altro assistito dell'agente di origine albanese) in viola. Sono questi, al momento, i due nomi più caldi. Numeri 10, ma capaci di giocare anche da esterni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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