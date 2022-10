Dalla Svizzera: Bajrami vuole la Fiorentina. Pressing su Ramadani per ottenere via libera dall’Empoli

Nedim Bajrami non ha smesso di pensare alla Fiorentina. E la pista potrebbe riaprirsi già nella prossima sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal portale svizzero 4-4-2, il centrocampista albanese avrebbe chiesto al suo agente, Fali Ramadani, di provarci nuovamente. L’operazione di mercato era già apparecchiata per la scorsa estate, ma alla fine saltò per mancati accordi tra le due dirigenze. Ma il centrocampista dell’Empoli ha mantenuto la volontà di vestirsi di viola. Se fosse possibile, Bajrami vorrebbe vestire di viola già a gennaio, come – si legge – avrebbe già chiesto direttamente al suo agente. Altrimenti a giugno, come preferirebbe l’Empoli.