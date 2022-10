Milenkovic: “Nello spogliatoio siamo arrabbiati, errori arbitrali con l’Inter hanno condizionato risultato”

Conferenza stampa di vigilia anche per Nikola Milenkovic alla vigilia della gara contro il Basaksehir in Conference League, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“All’andata abbiamo fatto un buon primo tempo, poi le cose nel secondo tempo non sono andate bene, vogliamo prenderci questa rivincita, siamo concentrati al massimo per domani. Questo è un periodo difficile e si esce più uniti, lavorare come facciamo e credere nei nostri mezzi. Contro l’Inter siamo partiti male ma poi c’è stata grande reazione di squadra, siamo delusi dentro di noi perchè pensiamo che avremmo meritato di più. Il fatto che le partite arrivano veloci e subito ci danno la possibilità di rimediare

Difendiamo alti, prendendoci i nostri rischi, a inizio anno eravamo una delle miglior difese, adesso siamo arrabbiati, vogliamo riscattarci dopo le ultime partite, qualche gol è arrivato anche per episodi dubbi

Io adesso sto bene, mi sono preso un po di pausa per stare al meglio ma adesso sto bene. Vogliamo passare il turno, chi viene allo stadio sarà ringraziato e sono sicuro che ci darà una mano

Non meritavamo di perdere contro l’Inter, siamo arrabbiati, non voglio parlare degli errori arbitrali ma sicuramente hanno condizionato la partita e potevamo cambiare il risultato”

