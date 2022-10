La società viola non ha gradito le parole di Bonaventura su Vlahovic dopo Fiorentina-Inter

“Problema gol? La scorsa stagione nel girone d’andata c’era Vlahovic che faceva un gol a partita. Questo fa la differenza”.

Queste parole, pronunciate da Bonaventura dopo Fiorentina-Inter non sono piaciute alla società viola. Come avevamo anticipato il giorno dopo la gara (LEGGI QUI) queste parole segnano anche una sorta di bocciatura al mercato viola dopo le ultime due sessioni di mercato, la Fiorentina ha speso quasi 80 milioni di euro senza però, di fatto, colmare il vuoto lasciato dal centravanti serbo. Infatti la squadra viola fatica ancora tanto in zona gol.

Le parole di Bonaventura non hanno sorpreso i tifosi viola, ma comprensibilmente non sono state accolte con soddisfazione della dirigenza che è stata la protagonista di queste scelte di mercato e della costruzione della squadra. Infatti la società è convinta di aver costruito una squadra più forte rispetto alla scorsa stagione.

LA DENUNCIA DI FREY