Bajrami non gioca da titolare, poi entra e le pagelle lo puniscono: “Ha già la testa alla Fiorentina”

“Entra con la testa più al mercato che al campo”. Così Tuttosport in edicola commenta la prestazione del fantasista dell’Empoli Nedim Bajrami, al centro di un maxi-scambio che dovrebbe portarlo a vestire la maglia della Fiorentina. Per l’albanese il giudizio è unanime su tutti i giornali con il voto che non si schioda dal 5,5.

“Entra e va a fare la punta, ma la testa sembra altrove. Solo una punizione finale” è il commento alla prestazione della Gazzetta dello Sport, mentre per TMW: “Non dà alcuna svolta significativa al match”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

