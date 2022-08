Gazzetta, Bajrami in pole position, contatti già avviati da tempo. Zurkowski la contropartita

E allora ecco che in pole position resta Nedim Bajrami. Contatti già avviati da tempo col giovane talento, il procuratore Ramadani è lo stesso di Milenkovic e di altri viola (i buoni rapporti in queste situazioni contano parecchio), e la contropartita da aggiungere a qualche milioncino è già pronta: Zurkowski, il cui agente (Kolakowski) in giugno disse che sarebbe rimasto all’Empoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

