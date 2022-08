CorSport, Bajrami ancora in orbita Fiorentina: potrebbe arrivare in caso di passaggio del turno con il Twente

Non solo Antonin Barak per la Fiorentina, in viola potrebbe arrivare anche Nedim Bajrami. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il passaggio del turno contro il Twente potrebbe aprire altri scenari di mercato. In tal senso – si legge sul quotidiano – l’identikit numero uno resta quello di Bajrami, nome del quale Fiorentina ed Empoli sono tornate a parlare in occasione del derby del Castellani. Gli azzurri hanno ribadito il loro interesse a Zurkowski.