Lite tra Fiorentina ed Empoli, se non chiariscono, Zurkowski resta Firenze. In lista al posto di Nastasic

Dopo l’addio di Nastasic alla Fiorentina per andare in Spagna a giocare nel Maiorca, la società viola ha un posto libero nella lista dei 25 giocatori da consegnare alla Lega Calcio per la serie A. In questo momento il posto lasciato libero da Nastasic verrebbe preso da Zurkowski, destinato alla cessione all’Empoli, ma nella giornata di ieri la società viola e quella di Corsi sono arrivati allo scontro totale dopo il mancato passaggio di Zurkowski e Kouamè all’Empoli per Bajrami.

Si trattava di un’operazione definita saltata per la permanenza a sorpresa di Kouamè in viola. Questo ha fatto arrabbiare l’Empoli e anche il procuratore di Bajrami, Fali Ramadani, al tal punto che le due società hanno interrotto, per ora, tutte le trattative e i dialoghi (nel quale era entrato anche il terzino sinistro Parisi). Se questa situazione non dovesse risolversi, la Fiorentina non cederà più Zurkowski all’Empoli che a questo punto resterebbe cosi in viola da settima scelta a centrocampo.

Flavio Ognissanti

