Gazzetta, Fiorentina su Bajrami, per l’Empoli è al centro del progetto ma occhio all’offerta viola

Da capire cosa accadrà da qui alla fine del mercato con Bajrami. Zanetti lo ha messo da subito al centro del progetto tecnico. Difficile che il club di Corsi possa accettare un’altra cessione di livello dopo quelle di Asllani e Viti. Molto dipenderà dall’eventuale offerta della Fiorentina e da quanto interessa davvero riportare Zurkowski in azzurro, anche se le due operazioni potrebbero essere non collegate. E, comunque, se partisse Bajrami ci dovrà essere il tempo per trovare il sostituto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, BERNARDESCHI CERCA DI CONVINCERSI DA SOLO: “IN CANADA È TUTTO BELLO, TUTTI MI CHIAMANO PER VENIRE QUI”