Per Zurkowski all’Empoli la Fiorentina avrà percentuale su futura rivendita, Kouamè in prestito

Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e l’Empoli per la maxi operazione che riguarda tre giocatori. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Nedim Bajrami si trasferirà in viola a titolo definitivo e Szymon Zurkowski approderebbe in azzurro con la stessa formula, con i gigliati che manterrebbero comunque una percentuale sulla futura rivendita. Cristian Kouame andrebbe invece a Empoli con in prestito. Restano gli ultimi dettagli sulle cifre da stabilire, ma la trattativa è impostata e proseguirà nelle prossime ore. Lo riporta TMW

