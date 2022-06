Nazione, Bajrami nel mirino della Fiorentina: all’Empoli può finire Zurkowski

A questi potrebbe aggiungersi anche Bajrami, multiruolo in attacco: nel 4-3-3 potrebbe giocare mezz’ala (al posto di Castrovilli) ma anche essere impiegato da esterno alto. Trattativa possibile con l’Empoli, magari inserendo sul piatto Zurkowski per il quale il club zzurro non ha esercitato il riscatto a 4,5 milioni. Ma il centrocampista polacco potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio dai viola. Lo scrive La Nazione.

