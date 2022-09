Zurkowski all’Empoli e Bajrami alla Fiorentina può riaprirsi con la cessione di Nastasic al Maiorca

Ultimo giorno di mercato, sono ore calde in casa Fiorentina. La cessione di Nastasic al Maiorca libera un posto nella lista viola che a questo punto potrebbe essere preso da Bajrami, trequartista classe 1999 dell’Empoli che prima della permanenza a sorpresa di Kouamè, era atteso a Firenze per un accordo praticamente già fatto. Adesso tutto può riaprirsi con Zurkowski, il quale futuro non è alla Fiorentina, che dovrebbe andare all’Empoli, a patto che i rapporti con la società di Corsi vengano riallacciati dopo gli ultimi screzi.

LO SFOGO DI ITALIANO