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Italiano non ci sta: "Turnover e 9 cambi? Vorrei sapere qual è la formazione titolare della Fiorentina"

Vincenzo Italiano ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese, il tecnico viola ha voluto fare delle precisazioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2022 21:48
Italiano non ci sta: "Turnover e 9 cambi? Vorrei sapere qual è la formazione titolare della Fiorentina" -
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Italiano non ci sta: "Turnover e 9 cambi? Vorrei sapere qual è la formazione titolare della Fiorentina"

Vincenzo Italiano ha parlato anche in sala stampa dopo la partita contro l'Udinese, il tecnico della Fiorentina ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Ecco il video della conferenza stampa

LE PAROLE DI PRADE A FINE PARTITA

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