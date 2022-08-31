Italiano non ci sta: "Turnover e 9 cambi? Vorrei sapere qual è la formazione titolare della Fiorentina"
Vincenzo Italiano ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese, il tecnico viola ha voluto fare delle precisazioni
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2022 21:48
Vincenzo Italiano ha parlato anche in sala stampa dopo la partita contro l'Udinese, il tecnico della Fiorentina ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Ecco il video della conferenza stampa
LE PAROLE DI PRADE A FINE PARTITA
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