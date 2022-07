Gazzetta, Fiorentina colpo Bajrami? Zurkowski come contropartita? L’Empoli lo rivorrebbe 

Bajrami? E all’Empoli, soprattutto per volere del neo tecnico Paolo Zanetti, non dispiacerebbe tenere il suo talento. Ma la trattativa è più facile anche perché la società toscana vorrebbe riavere Zurkowski che potrebbe entrare come contropartita in aggiunta a qualche milione (non meno di 8). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

