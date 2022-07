Corr. Fiorentino, l’Empoli vuole riportare Zurkowski in azzurro: ipotesi scambio con Bajrami

L’Empoli vuole riportare in azzurro Szymon Zurkowski. Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, è lecito attendersi ulteriori mosse da parte dei viola per Nedim Bajrami, altro nome che Barone e Pradè tengono d’occhio da tempo. Visti i buoni rapporti con Fali Ramadani e con l’Empoli, non è da escludere che nelle prossime settimane si parli approfonditamente dell’albanese, sul quale Italiano è disposto a lavorare anche sotto il profilo tattico. Possibile dunque uno scambio con il polacco.