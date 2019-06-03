Clamoroso Sportitalia, Commisso può saltare, in grande vantaggio il fondo del Qatar per l'acquisto della Fiorentina

A Sportitalia hanno confermato i contatti tra i Della Valle e un fondo del Qatar, probabilmente lo stesso Nasser Al-Khelaifi, l’emiro proprietario del Paris Saint Germain che da tempo lamenta l’attegg...

A Sportitalia hanno confermato i contatti tra i Della Valle e un fondo del Qatar, probabilmente lo stesso Nasser Al-Khelaifi, l’emiro proprietario del Paris Saint Germain che da tempo lamenta l’atteggiamento dello stato francese e che quindi vorrebbe investire i propri soldi in un altro campionato.

Opzione concreta e che porterebbe sicuramente ad un cambio radicale per la società viola e la città di Firenze, che quest’anno ha vissuto la sua stagione peggiore e che ha voglia di tornare a competere per un qualcosa di importante.