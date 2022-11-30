Vlahovic è andato a letto con la moglie del portiere? Si difende: "Gente che non ha nulla da fare"

Dusan Vlahovic è una delle grandi delusioni di casa Serbia in questo mondiale, l'attaccante non ha mai giocato titolare

Dusan Vlahovic ha parlato nel pomeriggio in conferenza stampa dal Qatar. Il centravanti della Juventus ha offerto un aggiornamento sulle sue condizioni e ha risposto alla notizie pubblicata da ESPN secondo cui l'ex attaccante della Fiorentina sarebbe andato a letto con la moglie del secondo portiere (CLICCA QUI PER LEGGERE LE NOTIZIA). Queste le parole di Vlahovic:

Le voci sulla relazione? Mi dispiace aprire una conferenza stampa ad un Mondiale in questo modo, credo non sia necessario aggiungere altro. Devo reagire per difendere il mio nome. Le cose che vengono dette sono senza senso e sono portate avanti da persone annoiate che non hanno nulla da fare nel loro tempo libero perché sono complessate ed arrabbiate con qualcuno. L’atmosfera non è mai stata così buona, siamo uniti e non è cambiato nulla. Queste sono solo storie. Voglio proteggere l’integrità del mio nome e mi difenderò anche a livello legale se necessario. Non è la prima volta che accade. Invece di aiutarci, parlano di cose che non centrano nulla. Sono persone che non hanno nulla da fare nelle loro vite”.

“Mi sento bene, molto meglio, sono pronto e spero di giocare venerdì. Vedremo se giocherò o meno. Non ho giocato contro il Camerun in accordo con il mister perché non ero pronto. Avevo un infortunio al tendine e all’adduttore. Sono arrivato qui infortunato ma ora mi sento meglio”.

“Non c’è stato alcun problema. Parlo con l’allenatore ogni giorno. Lui conosce le mie qualità e se c’è bisogno sono disposto a giocare anche su una gamba sola. È una questione di quanto io possa aiutare la squadra. Mi sento meglio e sono pronto a dare il meglio di me per la Serbia. Non ci resta altro che la vittoria”.

“I tifosi credono in noi, abbiamo cominciato i Mondiali con una sconfitta e con un pareggio ma sapevamo che la partita con la Svizzera sarebbe stata decisiva. Viviamo per momenti del genere e non vediamo l’ora. Vinceremo e contro la Svizzera vogliamo andare oltre i nostri limiti, è una promessa. Se saranno migliori di noi vinceranno, se non sarà così vinceremo noi”.

https://www.labaroviola.com/espn-vlahovic-non-gioca-nella-serbia-perche-ha-una-storia-con-la-moglie-del-secondo-portiere/194326/