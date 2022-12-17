Nico Gonzalez è in Qatar con l'Argentina per la finale: "Che bello essere qui con tutta la banda"

Nico Gonzalez è al fianco della sua Argentina alla vigilia della finalissima del mondiale contro la Francia

Nico Gonzalez era stato convocato dall'Argentina per il mondiale, poi si è infortunato negli ultimi allenamenti prima dell'inizio della competizione ed è tornato a Firenze. In occasione della finale contro la Francia, la federazione argentina ha invitato sia Nico Gonzalez che Correa in Qatar, i giocatori che hanno dato forfait all'ultimo, per assistere alla finale del mondiale. Oggi il giocatore della Fiorentina ha postato la foto in Qatar con la scritta: "Che bello essere qui con tutta la banda". Ecco il post

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL MONACO

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