Top e flop della Fiorentina contro il Monaco: malissimo Cabral, Jovic entra bene. Benassi emerge

Fiorentina pareggia 1-1 contro il Monaco nell'amichevole dello stadio Franchi, in gol Ranieri nel primo tempo, pareggio francese nel secondo tempo

Fiorentina che pareggia contro il Monaco nell'amichevole del Franchi, tra i giocatori viola uno dei migliori è stato sicuramente Benassi che si è dimostrato voglioso di emergere e di mettersi in mostra, nota positiva anche Terracciano che nel primo tempo si è messo in luce con una grande parata. Cresce anche Jovic, il serbo si è piazzato alle spalle di Cabral ed ha fornito alcuni grandi palloni per il brasiliano non sfruttati però a dovere.

Le note negative portano il nome di Martinez Quarta, che nel primo tempo ha compiuto un paio di disattenzioni. Molto male Cabral, il centravanti brasiliano nel primo tempo ha messo in campo certamente voglia e determinazione ma si è limitato a questo non entrando mai nel vivo del gioco, nel secondo tempo ha avuto una grandissima occasione dopo uno scambio con Benassi ma ha messo incredibilmente fuori non centrando la porta da pochi passi segno di un ragazzo in grande difficoltà tecnica e mentale. Poteva fare molto meglio anche Mandragora, il centrocampista non ha mai preso in mano la manovra viola si è limitato al compitino

NESSUNA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI VENUTI

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