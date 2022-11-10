La gioia di Amrabat per la convocazione con il suo Marocco: "Onorato di lottare per il mio paese"

Il centrocampista Viola ha ricevuto nella giornata di oggi la notizia della convocazione ed è pronto a volare in Qatar con il Marocco

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha deciso di festeggiare la convocazione con la sua Nazionale in vista del Mondiale in Qatar attraverso un post sul proprio profilo Instagram. "Sono molto orgoglioso di poter giocare il mio secondo Mondiale. È un grande onore lottare per il mio paese e per i nostri colori" queste le sue parole sui social.

Di seguito il post sul profilo Instagram di Amrabat

TONALI CARICA L'AMBIENTE IN VISTA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/tonali-avverte-la-fiorentina-abbiamo-voglia-di-ripartire-subito-dopo-la-cremonese/192014/