Tonali ''avverte'' la Fiorentina: ''Abbiamo voglia di ripartire subito dopo la Cremonese''
Sandro Tonali è già pronto per ripartire dopo il mezzo passo falso di Cremona, che ha causato un ritardo sui cugini dell'Inter.
A cura di Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 17:48
In occasione del riconoscimento attribuitogli dal Milan per le cento presenze in rossonero, Sandro Tonali ha parlato anche del prossimo impegno che vedrà l'ex Brescia e compagni impegnato proprio contro la Fiorentina:
''Ringrazio la squadra, il mister e lo staff per questo percorso bellissimo che dobbiamo confermare quest'anno soprattutto dalla partita contro la Fiorentina''.
PORTE ANCORA GIREVOLI IN CASA FIORENTINA
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