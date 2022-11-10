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Tonali ''avverte'' la Fiorentina: ''Abbiamo voglia di ripartire subito dopo la Cremonese''

Sandro Tonali è già pronto per ripartire dopo il mezzo passo falso di Cremona, che ha causato un ritardo sui cugini dell'Inter.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2022 17:48
Tonali ''avverte'' la Fiorentina: ''Abbiamo voglia di ripartire subito dopo la Cremonese'' -
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Tonali ''avverte'' la Fiorentina: ''Abbiamo voglia di ripartire subito dopo la Cremonese''

In occasione del riconoscimento attribuitogli dal Milan per le cento presenze in rossonero, Sandro Tonali ha parlato anche del prossimo impegno che vedrà l'ex Brescia e compagni impegnato proprio contro la Fiorentina:

''Ringrazio la squadra, il mister e lo staff per questo percorso bellissimo che dobbiamo confermare quest'anno soprattutto dalla partita contro la Fiorentina''.

PORTE ANCORA GIREVOLI IN CASA FIORENTINA

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