Nazione, mercoledì nuovo test con il Qatar poi la partenza per l’Andalusia ed il 6 agosto amichevole contro il Betis

Archiviata l’amichevole con il Galatasaray, la Fiorentina continua la sua preparazione estiva in vista dei prossimi test ma soprattutto in vista delle prime partite ufficiali: l’inizio del campionato (tra 13 giorni) e il playoff di Conference League (gara d’andata il 18 agosto, ritorno il 25). Il confronto con i turchi è stato il primo impegno di un certo livello, con tutto il rispetto per le squadre che hanno affrontato i viola a Moena, ovvero Real Vicenza, Olginatese, Sanvitese, Trento e Triestina. Anche le prossime due amichevoli saranno impegnative: mercoledì 3 agosto alle 18 la squadra di Vincenzo Italiano affronterà la nazionale del Qatar, di nuovo all’Untersberg Arena di Grodig, mentre sabato 6 agosto i viola saranno di scena allo stadio Villamarin di Siviglia, dove sfideranno i padroni di casa del Betis e due grandi ex come Joaquin e Pezzella (fischio d’inizio alle 21).

La Fiorentina dunque resterà a Salisburgo fino al 5 agosto, per poi spostarsi in Spagna, in particolare in Andalusia. Dal 6 agosto in poi, Jovic e compagni dovranno fare i conti con temperature elevate, sia a Siviglia che a Firenze, perché dopo l’amichevole con gli spagnoli la squadra tornerà in città per preparare al centro sportivo Davide Astori l’esordio in campionato, fissato per domenica 14 agosto alle 18:30, al Franchi contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. Proprio per le temperature elevate che stanno caratterizzando questa estate, il presidente della Lega Serie A Casini aveva messo in dubbio la prima giornata di campionato, ma nell’arco di poco tempo è arrivata la risposta del presidente federale Gravina che è stato perentorio: «Basta discussioni, la Serie A partirà il 13 agosto». Lo scrive La Nazione.

