Fiorentina-Qatar visibile su OlyBet.Tv: ecco dove bisogna registrarsi per la partita

La partita amichevole che questa sera la Fiorentina disputerà in Austria contro il Qatar sarà visibile soltanto su OlyBet.Tv, che è il broadcaster ufficiale del match e lo sarà anche per quella di sabato sera a Siviglia con il Betis. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta esclusiva e gratuita, a patto che i tifosi si registrino sul sito e lascino una serie di dati. In primis nome e cognome, ovviamente un indirizzo mail. Viene poi chiesto se si è maggiorenni e solo dopo c’è da rispondere ad una serie di domande legate alle proprie passioni sportive e se su di esse si è abituati a scommettere. Insomma, non poco. Successivamente si può procedere alla registrazione e nel corso della giornata arriverà nella mail indicata un link per seguire in streaming la partita. Il collegamento inizierà intorno alle 17:30 ed i tifosi potranno assistere alla partita dei ragazzi di Italiano attraverso i loro smartphone, tablet e pc. Senz’altro un modo nuovo per seguire una partita di calcio. Ma i tifosi ormai devono abituarsi anche a questo. Lo scrive La Nazione.

