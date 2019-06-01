COMMISSO O QATAR? DECIDERANNO I DELLA VALLE. DIPENDENTI ACF AVVISATI DELLA CESSIONE

di Flavio OgnissantiCessione doveva essere e cessione è stata, nel CDA di questa mattina la famiglia Della Valla ha avvisato i membri del consiglio di amministrazione della cessione imminente della Fi...

A cura di Flavio Ognissanti 01 giugno 2019 14:02

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