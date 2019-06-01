COMMISSO O QATAR? DECIDERANNO I DELLA VALLE. DIPENDENTI ACF AVVISATI DELLA CESSIONE
di Flavio OgnissantiCessione doveva essere e cessione è stata, nel CDA di questa mattina la famiglia Della Valla ha avvisato i membri del consiglio di amministrazione della cessione imminente della Fi...
di Flavio Ognissanti
Cessione doveva essere e cessione è stata, nel CDA di questa mattina la famiglia Della Valla ha avvisato i membri del consiglio di amministrazione della cessione imminente della Fiorentina.
Come scritto da noi ieri e confermato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport, da una parte c'è il magnate Italo americano Rocco Commisso, dall'altra il fondo del Qatar proprietario anche del Psg. Due interessamenti concreti.
Ieri avevamo dato in grande vantaggio l'ipotesi Qatariota, ma tutto è nelle mani, come scritto anche dal comunicato della Fiorentina, dei fratelli Della Valle che decideranno loro il destino della società.
Una cosa è certa, è l'ultimo atto della loro gestione.
I dipendenti ACF sono stati avvisati di questo passaggio di mano, anche loro in attese di ulteriori aggiornamenti e ufficialità.