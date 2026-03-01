Mancini sulla crisi in Medio Oriente: “Abbiamo sentito delle esplosioni, ci hanno detto di restare chiusi in casa”

Sabato mattina Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’Iran che ha risposto con attacchi contro le basi Usa in Qatar, Kuwait ed Emirati. Roberto Mancini, che da novembre 2025 allena la squadra dell’Al-Sadd in Qatar, ha offerto una testimonianza diretta della situazione di emergenza che ha colpito Doha il 28 febbraio 2026 al TG1: “Mia madre mi ha chiamato per sapere come stavo per quello che sta accadendo, era molto preoccupata ovviamente e lo sono anche io perché abbiamo sentito molti segnali d’allarme nonostante gli avvertimenti. Credevo che la diplomazia potesse intervenire per evitare il peggio, ma non è stato così. Da ieri il mio telefono squilla con dei messaggi in arabo che ci danno l’allarme poi abbiamo sentito diverse esplosioni.”

Prosegue: “Eravamo a messa e ci sono arrivati dei messaggi in cui venivamo avvisati di tornare a casa perché stavano arrivando dei missili. Siamo andati a casa e ci hanno detto di rimanerci fino a che non sarà tutto più tranquillo.”