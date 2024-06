Corriere dello Sport: “Ikoné all’Al-Arabi? Alla Fiorentina 10 milioni. Pronto maxi ingaggio da 4 milioni”

Jonathan Ikoné si appresta a diventare la prima cessione della Fiorentina. Il futuro del francese potrebbe essere in Qatar: il club più vicino a prelevarne il cartellino, al momento, è l’Al-Arabi, stessa squadra di Marco Verratti, che gli ha prospettato un contratto da 4 milioni di euro annui, quindi più del doppio di quanto guadagna attualmente a Firenze. I viola hanno fissato il prezzo di vendita attorno ai 10 milioni di euro. Più defilato l’Al-Duahil, così come l’Ajax che nelle ultime ore ha manifestato il suo interesse per l’attaccante classe 1998. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, KEAN IL BIG