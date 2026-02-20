20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:54

Super offerta dal Qatar di 600 milioni per comprare la Lazio. Lotito rifiuta: “Non ho bisogno di soldi”

Mirko Carmignani

20 Febbraio

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 14:15

Lazio Lotito qatar

Il presidente biancoceleste ha confermato che il club capitolino non sia in vendita respingendo tutte le offerte

Su Instagram Cronache di Spogliatoio ha dato una bella esclusiva sul presidente della Lazio Claudio Lotito, infatti il numero uno biancoceleste avrebbe ammesso di aver rifiutato un’offerta di 600 milioni proveniente dal Qatar per prendere la Lazio, in quanto non avrebbe bisogno di soldi.

Sebbene 600 milioni rappresentino una valutazione record per il club, la volontà della proprietà sembra quella di proseguire il percorso iniziato vent’anni fa, resistendo alle lusinghe mediorientali che avrebbero garantito una plusvalenza senza precedenti.

L’offerta arriva in un momento di estrema delicatezza ambientale. Il rapporto tra la tifoseria e la presidenza è ai minimi storici, segnato da contestazioni aperte e un malumore che serpeggia tra le curve dello Stadio Olimpico. In questo scenario di incertezza, come riportato da Cronache di spogliatoio, non si fermano i sondaggi di gruppi internazionali interessati all’acquisto della Lazio, rendendo il futuro societario un tema caldissimo.

