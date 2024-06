Secondo il QS Ikone sarebbe pronto a volare in Qatar, offerti 10 milioni dall’Al-Duhail

Il mercato in casa Fiorentina si sta decisamente movimentando anche per quello che riguarda le uscite che ci saranno nel corso dei mesi estivi. Uno dei maggiori candidati a lasciare Firenze è Jonathan Ikoné. Arrivato dal Lille due anni e mezzo fa con grandi aspettative, il francese non ha mai offerto prestazioni all’altezza e il club ha deciso di metterlo sul mercato. A breve, potrebbero esserci degli sviluppi proprio per quello che riguarda il classe ’98.

OFFERTA – Ci sarebbe infatti il Qatar a fare la corte all’esterno viola con l’Al-Duhail, spiega stamani il QS, pronto a mettere sul piatto una cifra compresa fra i 10 e i 12 milioni. Una cifra piuttosto importante che permetterebbe al club viola di non far registrare una minusvalenza. Una cessione che, spiega il Corriere Fiorentino, l’esterno vedrebbe di buon occhio e per cui avrebbe già dato il suo avallo. Aggiornamenti sono previsti nei prossimi giorni.

Lo riporta calciomercato.com

