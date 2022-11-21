In Qatar non sanno più come riempire gli stadi: biglietti gratis per Senegal-Olanda
Sono stati circa 41 mila i tifosi che hanno assistito alla sfida tra Olanda e Senegal, terminata con il risultato per 2-0 in favore degli Orange. Un picco di aspettatori dopo i pochi visti fino a que...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2022 19:19
Sono stati circa 41 mila i tifosi che hanno assistito alla sfida tra Olanda e Senegal, terminata con il risultato per 2-0 in favore degli Orange. Un picco di aspettatori dopo i pochi visti fino a questo momento all'interno degli impianti qatarioti. Numeri che hanno una spiegazione ben precisa. Infatti, secondo Marca, molti tifosi hanno allo stadio Al Thumama senza biglietto. Una mossa pensata appositamente per riempire l'impianto, ma nonostante questa mossa, molti posti in tribuna autorità sono rimasti vuoti.
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