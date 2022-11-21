In Qatar non sanno più come riempire gli stadi: biglietti gratis per Senegal-Olanda

Sono stati circa 41 mila i tifosi che hanno assistito alla sfida tra Olanda e Senegal, terminata con il risultato per 2-0 in favore degli Orange. Un picco di aspettatori dopo i pochi visti fino a que...

A cura di Redazione Labaroviola 21 novembre 2022 19:19

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