Amrabat piange emozionato, il giornalista lo bacia: "Sveglio fino alle 3 con il fisioterapista per giocare"

Una grande vittoria del Marocco, una grande partita di Amrabat. A fine partita il centrocampista della Fiorentina si emoziona

Vince il Marocco di Amrabat contro la Spagna e arriva ai quarti di finale del mondiale, a fine partita il giocatore della Fiorentina, uno dei migliori in campo, ha parlato cosi emozionato da non riuscire a trattenere le lacrime, il giornalista gli da un bacio (di seguito il video):

“Dopo una partita del genere dobbiamo essere molto orgogliosi, è davvero bello vivere una notte cosi, mi sono emozionato e non mi capita facilmente, sono orgoglioso di come abbiamo giocato questa partita molto dura contro la Spagna che ha fatto l’80% di possesso palla, abbiamo dato la vita in difesa anche se in tanti non se lo aspettavano

Siamo orgogliosi e felici, abbiamo lavorato tanto per questo. Dobbiamo credere che possiamo fare di più. La palla è rotonda e oggi si vince ai rigori. Poteva essere diverso. La Spagna ha avuto una grande occasione all’ultimo minuto dei supplementari. Non è ancora finito per noi questo Mondiale.

Faccio sempre del mio meglio per questa squadra. Non sapevo se sarei stato in grado di giocare oggi: ho fatto tutto quello che potevo con il fisioterapista ieri sera, siamo rimasti svegli fino alle 3 del mattino e ho giocato con una puntura prima della partita. Non potevo abbandonare i ragazzi e il mio Paese”.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-sicuro-per-la-fiorentina-non-conviene-vendere-amrabat-nemmeno-per-40-milioni/194893/