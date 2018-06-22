Dalla Serbia: Fiorentina su Rajkovic, giovane portiere della nazionale e del Maccabi Tel Aviv

Spunta un nuovo nome per la porta della Fiorentina. Infatti, stando a quanto riportato da alcuni media serbi, pare che il giovane Predrag Rajkovic sia finito nel mirino della società gigliata. L'estre...

Spunta un nuovo nome per la porta della Fiorentina. Infatti, stando a quanto riportato da alcuni media serbi, pare che il giovane Predrag Rajkovic sia finito nel mirino della società gigliata. L'estremo difensore classe '95, di proprietà del Maccabi Tel Aviv ed attualmente impegnato in Russia con la sua nazionale, è seguito con attenzione, in attesa di definire quale sarà il dopo Sportiello. Il prezzo? Circa 5 milioni di euro.