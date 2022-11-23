Vlahovic fa l'esame di italiano a Jovic. Il centravanti della Fiorentina tentenna. Il video del siparietto

Jovic e Vlahovic, i due attaccanti della Serbia si confrontano sull'italiano. Il centravanti della Juventus fa l'esame al Viola

La Serbia domani incontrerà una delle favorite di questo mondiale, stiamo parlando del Brasile di Neymar. La nazionale serba ha diversi volti conosciuti in casa Fiorentina, vale a dire Milenkovic e Jovic, ma anche l'ex attaccante Dusan Vlahovic, adesso alla Juventus. Questo il video pubblicato dai media serbi con l'esame di italiano fatto da Vlahovic a Jovic, il centravanti juventino fa il segno di alcuni gesti italiani in attesa della spiegazione e della traduzione di Jovic, ecco il video

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