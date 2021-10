Vlahovic dalla Serbia: “Non pensiamo alla pressione. Chi segna, segna. Voglio il Mondiale”

Dusan Vlahovic ha parlato dal ritiro della Serbia al canale ufficiale della federazione in vista delle gare contro Lussemburgo e Azerbaigian. L’attaccante è il protagonista della vicenda della settimana, dopo l’annuncio da parte della Fiorentina che non rinnoverà il contratto. Adesso però Vlahovic pensa solo alla Serbia, le sue parole:

“Nel corso delle qualificazioni abbiamo dimostrato sia serietà che qualità, tutto è dalla nostra parte. Abbiamo preso un gol sfortunato in Irlanda e avremmo dovuto chiudere prima la partita. Non guardiamo però indietro. Non stiamo pensando alla pressione, dobbiamo fare sei punti e poi cercheremo la vittoria in Portogallo. L’importante è che vinca la nazionale e che ci qualifichiamo per il Mondiale in Qatar. Non importa chi fa gol”.

