Brutta notizia dalla Serbia, Milenkovic infortunato, torna a Firenze. In dubbio per Venezia

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano brutte notizie dalla nazionale serba per quanto riguarda Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina, dopo essere stato risparmiato per la partita contro il Lussemburgo proprio per un fastidio muscolare, è out anche per la prossima gara della sua nazionale contro l’Azerbaijan e dunque torna a Firenze per farsi visitare dallo staff medico viola e valutare un suo recupero contro il Venezia, per la partita in programma lunedì sera in laguna.

