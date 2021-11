Il Ct della Serbia consiglia: “Vlahovic cambia squadra ma resta nel campionato italiano”

Il CT della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it:

“Mondiale? Ci abbiamo sempre creduto. Eravamo convinti che il nostro calcio spettacolare e offensivo ci avrebbe portato in Qatar. Prima della trasferta a Lisbona, il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, è salito sull’aereo per trasmetterci l’affetto suo e del Paese. Dopo la partita abbiamo festeggiato un po’ negli spogliatoi, poi sul bus siamo stati in rigoroso silenzio. Volevo che i miei rispettassero il Portogallo e Ronaldo. Vlahovic? Un attaccante fantastico, un grande professionista, un giovane con i piedi per terra. Mai avuto problemi con lui perché è estremamente intelligente. Ho esordito in Nazionale in Serbia-Irlanda. E ho messo Dusan titolare, lasciando in panchina il nostro bomber, Mitrovic. Abbiamo vinto: Vlahovic ha segnato il primo gol della mia gestione. Ha grandi prospettive. Penso che la Fiorentina ora abbia l’occasione di guadagnare tanti soldi da lui. Ho solo un consiglio per Vlahovic. Di cambiare pure squadra, ma restare in Italia. La Serie A, dove sta facendo benissimo, è la scelta migliore per la sua crescita. Avrà tempo per provare altri campionati”

