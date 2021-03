Disastro Milenkovic! Il serbo causa due gol e si fa espellere. Un solo tempo in ombra per Vlahovic

La Serbia rimonta il Portogallo e agguanta un 2-2 a fine primo tempo insperato dopo due gravi errori da parte del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Infatti i primi 45 minuti si erano chiusi sullo 0-2 grazie alla doppietta di testa di Jota. Entrambe le reti, infatti, arrivano per errori di posizionamento da parte del difensore serbo che non riesce ad arginare il piccolo attaccante portoghese Diego Jota, facendosi anticipare senza alcune scusanti (da sottolineare primo gol del Portogallo, un amnesia già vista contro l’Udinese in occasione del gol di Nestorovski che costò la sconfitta dei Viola ad Udine).

In pieno recupero il centrale si è fatto anche buttare fuori prendendo il cartellino rosso in seguito a un fallaccio. Dunque non sarà a disposizione per la prossima gara e può rientrare prima a Firenze.

Nel primo tempo in ombra della Serbia non riesce ad imporsi neanche Dusan Vlahovic, che esce, infatti, alla fine del primo tempo dopo una frazione di gioco ai margini del gioco della formazione serba.

Nel finale non viene convalidato un gol a Cristiano Ronaldo con il pallone che sembrava aver varcato completamente la linea di porta. Ricordiamo che sia il Var che la Goal Line non erano a disposizione della squadra arbitrale.

LEGGI ANCHE:

Frey: “Ho sentito qualche giocatore, Iachini accolto bene. Società non attenta alla squadra”