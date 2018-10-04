Ct Serbia: "Milenkovic grande potenziale, vorrei vederlo giocare al centro della difesa. Magari..."
Mladen Krstajic, commissario tecnico della nazionale serba, ha parlato del numero quattro della Fiorentina:"Milenkovic ha un grosso potenziale, deve lavorare ancora tanto. Vorrei vederlo più spesso gi...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 19:36
Mladen Krstajic, commissario tecnico della nazionale serba, ha parlato del numero quattro della Fiorentina:
"Milenkovic ha un grosso potenziale, deve lavorare ancora tanto. Vorrei vederlo più spesso giocare da centrale di difesa nella Fiorentina. Per adesso però gioca a destra, magari un giorno occuperà definitivamente quella zona. È comunque molto positivo che sappia giocare in entrambe le posizioni".