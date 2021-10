Vlahovic: “Cerco di ottenere il massimo da tutto, mai soddisfatto, vuol dire accontentarsi”

Grande protagonista nella partita di ieri sera vinta dalla sua Serbia per 3-1 contro l’Azerbaigian, Dusan Vlahovic ha parlato così ai media ufficiali della nazionale serba, queste le sue parole registrate da TMW:

“Abbiamo dominato per tutta la partita anche se alla fine abbiamo fatto solo tre gol. Potevamo farne di più, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e preso tre punti. Ci presentiamo in testa prima della partita contro il Portogallo. Non sono mai soddisfatto della mia prestazione. Quando sei soddisfatto vuol dire che ti stai accontentando. Cerco di ottenere il massimo da tutto. Avrei potuto fare un altro gol e un assist, ma è andata così”.

