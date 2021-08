Vlahovic: “Scelto io di non andare via dalla Fiorentina, non sono deluso e non penso alla cessione”

Dusan Vlahovic è stato il giocatore scelto per parlare ai giornalisti direttamente dal ritiro della sua nazionale, queste le parole del centravanti della Fiorentina:

“Sono rimasto alla Fiorentina perché l’ho scelto io, non sono deluso di essere rimasto, non penso ad andare via da Firenze anche se intorno a me c’è molta pressione. Non so se ripeterò lo stesso numero di gol della passata stagione, ma ho molta fiducia. La Nazionale? Un sogno che si avvera, credo che sarà la sensazione più bella del mondo giocare davanti al pubblico con la maglia della Serbia”

