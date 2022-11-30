Jovic racconta: "Avevo 10 anni, mia sorella si ammalò di leucemia, ho trascorso tanto tempo in ospedale"

Luka Jovic ha raccontato uno dei momenti più difficili della sua vita, quello della malattia di sua sorella

Il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, ha parlato a Hello Magazine, questo il racconto del ragazzo serbo sulla malattia della sorella, malata di leucemia, le parole di Jovic:

“Avevo 10 anni, mia sorella si è ammalata, per questo motivo ho trascorso tanto tempo in ospedale, è stato un periodo che ha segnato la mia vita e quella della mia famiglia. C’era mia madre che era in ospedale con mia sorella mentre io vivevo con mio padre e mio nonno, in quel periodo mi allenavo con la Stella Rossa. Un giorno mio padre mi chiamò insieme con mio zio e mio cugino, avevo appena finito di giocare, e ci fecero vedere un foglio che era scritto che era guarita, facemmo una grande festa”

LE PAROLE DELLA FIDANZATA DI JOVIC

https://www.labaroviola.com/parla-la-fidanzata-di-jovic-quando-ci-vedevamo-allinizio-non-pensavo-diventasse-una-cosa-seria/194219/